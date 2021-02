Tiroler Corona-Infizierte beim Spazieren im Wald ertappt: 960 Euro Geldstrafe

Gesagt, getan. Ausgerechnet just zu diesem Zeitpunkt führte die Polizei für die Bezirkshauptmannschaft jedoch die Kontrolle auf Einhaltung der Corona-Maßnahmen durch und ertappte die Frau beim unerlaubten Ausflug. Richter Andreas Mair würdigte die Gesamtumstände: „Sie sind ja in den Wald und nicht in den Supermarkt gegangen!“ Eine Diversion war für Staatsanwältin Veronika Breithuber wegen der Außenwirkung aber dennoch ausgeschlossen. So ergingen 960 Euro Geldstrafe. Mair: „Weniger geht da nicht!“