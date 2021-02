Abschleppungen sind nicht immer rechtskonform

In der Landeshauptstadt wird rund um die Uhr abgeschleppt. Nicht jede Entfernung ist auch rechtens.

Klar ist die Situation bei Fahrzeugen, die den Verkehr behindern, eine Gefahr darstellen oder beispielsweise in der Feuerwehrzone oder dem Behindertenparkplatz abgestellt wurden. Hier ordnet die Polizei oder ein Gemeindeorgan eine Entfernung an. Wer hingegen nur Privatrechte stört, darf nicht so einfach abgeschleppt werden.