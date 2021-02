LH Platter zu Mayrhofen: „Wir müssen die Menschen mitnehmen“

Innsbruck – Ab Samstag gilt in Mayrhofen, das derzeit 48 Corona-Fälle aufweist, ein harter Lockdown. Zugleich darf die Gemeinde nur mit einem negativen PCR-Test verlassen werden. Denn ein Großteil der Infektionen ist auf die südafrikanische Coronavirus-Variante zurückzuführen. 98 aktiv Positive in Tirol haben sich mit dieser Mutation angesteckt, davon 78 im Bezirk Schwaz. Sechs weitere Verdachtsfälle kamen Donnerstag hinzu.

Erstmals wurde die Südafrika-Mutation auch in Vorarlberg festgestellt. Ein Ehepaar hatte sich damit infiziert. Die Debatte, ob die Schritte in Mayrhofen zu spät oder zu lokal gesetzt wurden, beschäftigt derzeit ebenfalls die Politik. Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) spricht gegenüber der TT von wohlüberlegten und angemessenen Maßnahmen. „Ich halte nichts davon, ein ganzes Tal abzusperren, wir müssen schließlich die Menschen mitnehmen.“ Außerdem sei das Infektionsgeschehen in anderen Gemeinden des Zillertals sehr niedrig.

Der Leiter des Tiroler Corona-Einsatzstabes Elmar Rizzoli kann die Kritik an der Vorgehensweise des Landes nicht nachvollziehen. „Der Bund hat die Testpflicht bei der Ausreise aus Tirol am Dienstag angekündigt und am Freitag umgesetzt. Bei uns sind es ebenfalls vier Tage.“ Eine Verlängerung der Maßnahmen in Mayrhofen über Mittwoch hinaus schließt das Land gegenwärtig aus.