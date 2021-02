Gertrude Maria Grossegger erhält „Frau Ava Literaturpreis“

Die steirische Autorin Gertrude Maria Grossegger wird für ihren Text „Augen machen“ den „Frau Ava Literaturpreis 2021“ erhalten. Die Jury wählte den Beitrag der 1957 geborenen Schriftstellerin aus 75 Einreichungen aus. Grossegger soll die Auszeichnung am 21. April in der St. Blasien-Kirchen in der Ortschaft Klein-Wien in der Gemeinde Furth bei Göttweig (Bezirk Krems) überreicht werden, hieß es am Donnerstag in einer Aussendung.