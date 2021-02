Kinobesuche brachen in Europa wegen Corona um 70 Prozent ein

Die Kinobranche in Europa wurde von der Corona-Pandemie voll erwischt. Auf Grundlage vorliegender Daten schätzt die Europäische Audiovisuelle Informationsstelle, dass 2020 die Kinobesuche in der EU sowie Großbritannien um 70,7 Prozent zurückgingen. Demzufolge wurden 712,3 Mio. weniger Tickets verkauft als im Jahr davor. Für die EU alleine beläuft sich der Rückgang den am Donnerstag veröffentlichten Zahlen zufolge auf 69,8 Prozent.