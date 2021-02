Corona-Ampel schaltet Vorarlberg orange

Die gibt es mittlerweile nicht mehr nur in Kärnten und Salzburg, der Osten wird immer mehr zur Problemzone. Wien, das erst vorige Woche wieder in den roten Bereich gerutscht war, sieht die geforderte Inzidenz für orange von unter 100/100.000 Einwohner aus weiter Ferne (145) und hat in den vergangenen beiden Wochen einen Zuwachs von 26 Prozent zu verzeichnen. In Niederösterreich ist das Plus mit 25 Prozent nur minimal geringer, im Burgenland mit 30 Prozent sogar höher.