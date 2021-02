Kampf ums Sahnehäubchen: Schwaz will an der Tabellenspitze bleiben

Schwaz – „Wir haben es bislang in dieser Saison überragend gemacht. Wenn es uns gelingt, Platz eins im Grunddurchgang zu halten, ist es sehr gut. Wenn nicht, ist es auch kein Beinbruch, denn am liebsten würde ich in dieser Saison das letzte Match gegen die Fivers gewinnen“, merkt der Schwazer Sportchef Thomas Lintner vor dem heutigen Spitzenspiel an.