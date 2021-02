Imst übernimmt strittige Haftung für die Bergbahnen

Imst – Die Gesellschafterversammlung der Imster Bergbahnen hat den Bau neuer Liftanlagen genehmigt. Durch ein Darlehen von 6,350.000 Euro können zwei Sektionen neu errichtet werden. Dazu lagen die Angebote dreier Banken vor. Finanzreferent und VBM Gebhard Mantl gewährt­e den Gemeinderäten Einblick in die Konditionen des über 27 Jahre laufenden Darlehensvertrags: Wo wird etwa ein Fixzinssatz von 0,78 Prozent per anno gewährt? Allerdings hätten sämtliche Geldinstitute darauf bestanden, dass die Stadt die Haftung für das Darlehen übernimmt. Die Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde liege dafür bereits vor. Auch habe man im Vorfeld tunlichst geprüft, ob die Bergbahnen Imst das Darlehen aus eigener Kraft bedienen können. In Zusammenarbeit mit einer Steuerberatungskanzlei haben die Bergbahnen hierfür einen Business-Plan vorgelegt. Laut den Berechnungen der Finanzkraft von Bergbahnen und dem dazugehörenden Imster Alpine-Coaster könnte man jährlich 385.000 Euro für Zinsen und Tilgungsraten aufwenden. Und dies unter Berücksichtigung einer Reserve von 20 Prozent. „Die jährliche Rückzahlungsrate für das Darlehen beträgt 270.000 Euro“, rechnet Mantl vor: „Es bleibt also ein Spielraum von über 100.000 Euro.“