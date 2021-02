Ein „positiver“ Kaderspieler beim FC Wacker vor Heimspiel gegen Kapfenberg

Denn am Sonntag will man die Frühjahrsserie auf drei Siege in Serie ausbauen. „Wenn man mit sechs Punkten ins Frühjahr startet, ist der Spaßfaktor hoch“, setzt auch Verteidiger Alex Joppich darauf, dass die Kapfenberger mit hängenden Köpfen das Tivoli-Stadion verlassen. Und Marco Knaller will im Jahr 2021 erneut keinen Gegentreffer zulassen: „Das liegt aber nicht nur an mir. Das ist ein Produkt der ganzen Mannschaft“, verteilt der FCW-Goalie ein Pauschallob an seine Vorderleute: „Wir sind eine zusammengeschweißte Einheit, die in der Defensive konsequent und diszipliniert arbeitet.“