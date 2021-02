Gemeinderatswahl 2022: Tiroler NEOS rüsten sich für die „Königsklasse“

In den Tiroler Bezirkshauptstädten gehen die NEOS jedenfalls fix an den Start. Dort werde es einige personelle Überraschungen geben, verspricht Oberhofer. „In den urbanen Bereichen haben wir gute Kandidatinnen und Kandidaten. In Hall wollen wir Vizebürgermeister werden“, ruft der NEOS-Chef ein hehres Ziel aus. Der Haller Johannes Margreiter, der für die NEOS im Nationalrat sitzt, wird allerdings nicht selbst kandidieren. Auch in den Tourismusorten Sölden und St. Anton haben die NEOS schon ein Team aufgestellt.