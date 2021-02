Großer Bedarf: Sieben Hektar neuer Gewerbegrund entstehen in St. Johann

Gleichzeitig mit der Erschließung des Feldes soll auch die Einbindung in die B178 verbessert werden.

St. Johann i. T. – Der Bedarf an Gewerbegrund ist laut St. Johanns Bürgermeister Hubert Almberger sehr groß. Alleine in der Marktgemeinde gibt es schon rund 15 Firmen, die auf einer Anmeldeliste stehen würden. Aber auch die Gemeinden Reith, Going, Kirchdorf und Oberndorf hätten Interesse angemeldet.