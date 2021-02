Umgefallene rote Wand als malerische Projektionsfläche in der Galerie Widauer

Zelebriert in den unterschiedlichsten Formaten und Varianten auf den galeristischen Wänden genauso wie auf der schrägen roten Ebene. Miteinander verbunden durch eine Raumzeichnung in Grün, der Komplementärfarbe von Rot. Denn zufällig ist bei dem, was Herbert Hinteregger tut, nichts. Auch nicht, dass er hier Arbeiten aus diversen Phasen seines sich kontinuierlich weiterentwickelnden Werks zeigt. In dem es erstaunlicherweise keine radikalen Brüche gibt, um sich trotzdem immer wieder neu zu erfinden.