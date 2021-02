Land will Versammlung des TVB Osttirol Corona-bedingt vertagen

Die Vollversammlungen des TVB Osttirol fanden in früheren Jahren immer in großen Sälen statt. Doch Corona hat alles geändert.

Lienz – Soll die Vollversammlung des TVB Osttirol am 10. März stattfinden oder nicht? Die Meinungen sind geteilt, und das hat mit Corona zu tun. Die Infektionszahlen im Bezirk Lienz sind nach wie vor hoch, und das macht dem Land Sorgen. Zwar ist es Pflicht des Tourismusverbandes, solche Versammlungen regelmäßig abzuhalten, doch auf ein paar Monate früher oder später kommt es nicht an, so die Ansicht des Landes.