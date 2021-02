Facebook lenkt nach Ende von Medienstreit in Australien ein

Facebook hat sich in Australien dem neuen Mediengesetz gebeugt und Vereinbarungen mit einigen Unternehmen abgeschlossen. Man habe sich mit den Firmen Private Media, Schwartz Media und Solstice Media geeinigt, teilte das weltgrößte Social-Media-Netzwerk am Freitag mit. Zu finanziellen Details äußerte sich der US-Techkonzern nicht. In Kraft treten sollen die Vereinbarungen innerhalb von 60 Tagen nach endgültiger Vertragsunterschrift.