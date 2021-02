Rückgang bei Tirols Bauernschaften: Hoffen und Bangen um jeden Hof

Innsbruck, St. Anton am Arlberg – Wo früher Vieh aus örtlichen Ställen graste, wächst nach und nach Gestrüpp. „Es gab einmal bis zu 50 Landwirte, inzwischen sind es vier oder fünf. Nach und nach haben immer wieder welche aufgehört“, sagt Helmut Mall, Bürgermeister von St. Anton am Arlberg. Im Hauptort der Gemeinde wurden in den vergangenen Jahren viele Flächen nicht mehr oder nur noch sporadisch bewirtschaftet – weil sich einfach niemand dafür fand. „Es braucht die Bauern. Wir brauchen sie. Ihre Arbeit hat unsere Landschaft geformt“, meint Mall. „Aber wenn die Stalltür einmal zugeht, dann geht sie meistens für immer zu.“