Harter Lockdown bis Mittwoch: Mayrhofen muss sich ab heute freitesten

Innsbruck, Mayrhofen – 57 Prozent aller Corona-Neuinfektionen in Österreich – am Freitag waren es 2093 – lassen sich bereits auf die deutlich ansteckenderen Virusmutationen zurückführen. Am weitesteten ist die britische Variante verbreitet, in Tirol zirkuliert die südafrikanische. 95 aktiv Positive im Land dürften sich damit infiziert haben, der Großteil davon lebt im Bezirk Schwaz. Gestern kamen weitere neun Verdachtsfälle hinzu.