USA fliegen Luftangriffe auf pro-iranische Milizen in Syrien

Das syrische Außenministerium nannte den Militäreinsatz am Freitag einen „offenen Verstoß“ gegen internationales Recht und eine „feige Aggression“, wie die staatliche Agentur Sana berichtete. Er reihe sich in eine Serie von anderen Angriffen gegen die Souveränität Syriens ein, die unter „fadenscheinigen Vorwänden“ erfolgt seien.

Auch der Iran kritisierte die Luftangriffe scharf. „Diese illegalen Angriffe sind ein klarer Verstoß gegen internationales Recht und die territoriale Integrität Syriens“, sagte Außenamtssprecher Said Khatibsadeh am Freitagabend. Solche „Aggressionen“ würden die Krise in Syrien nur weiter eskalieren und die Friedensbemühungen untergraben, so der Sprecher laut Nachrichtenagentur Tasnim.