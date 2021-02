Aktive Südafrika-Fälle in Tirol in zwei Wochen fast halbiert

In Tirol hat sich die Zahl der aktiv positiven Südafrika-Mutationsfälle - also der derzeit infizierten Personen mit Mutationsverdacht und bestätigter Südafrika-Mutation - in den vergangenen zwei Wochen fast halbiert - nämlich von 165 auf 86. Im Vergleich zum Freitag gab es um neun weniger Südafrika-Fälle, zwei Verdachtsfälle kamen hinzu. Insgesamt waren im Bundesland vorerst 1.179 Menschen Corona-positiv - um 49 mehr als am Tag zuvor.