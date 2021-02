Schwazer Handballer bleiben nach Unentschieden Tabellenführer

Sebastian Spendier (l.) und Armin Hochleitner nahmen Markus Kolar an die Kette.

Wien – „Größten Respekt für die Fivers, es ist herausragend, wie sie Österreich international präsentieren.“ Schon vor dem Match in der Wiener Hollgasse hatte Handball-Tirol-Trainer Frank Bergemann eine verbal­e Charmeoffensive in Richtung Hauptstadt gestartet. Doch es ging im Duell der beiden besten Mannschaften des Grunddurchgangs ja auch um Platz eins in der Tabelle – und dabei gibt’s keine Freunde.