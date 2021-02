Alle neune für die AKA Tirol

Wattens, Innsbruck – Drei Altersklassen, drei Plätze, neun Punkte: Tirols Fußball-Akademie durfte sich gestern gegen das Burgenland über einen Traumstart in der ÖFB-Jugendliga freuen: In Wattens legte die U18 schon in der ersten Halbzeit den Grundstein für den 4:2-Sieg (Tore: Andr­e Pellegrini, Justin Forst, David Jaunegg, Florian Tipotsch), in der Reichenau machte die U16 durch Tore von Yannick Vötter, Emirhan Acar und Stefan Kordic aus einem 0:1 ein 3:1. Und am Innsbrucker Akademiegelände trafen Moritz Hupfauf, Aaron Walisch, Christian Huetz und Fabian Algrang beim 4:1-Sieg der U15. (TT)