Tests in Mayrhofen: Sechs neue Verdachtsfälle auf Südafrika-Mutation

Mit Stand gestern am frühen Abend waren seit Kontrollbeginn am Samstag 2186 PCR-Tests durchgeführt und davon 1870 ausgewertet, teilte das Land mit. In Summe wurden in Mayrhofen bis dato 20 neue positive Fälle entdeckt – gestern waren es acht. In sechs Fällen besteht ein Verdacht auf die gefährlichere südafrikanische Virusmutation.