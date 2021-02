3:4-Niederlage in Villach: Haie sind im Play-off wieder nur Zuschauer

Am Ende ging der Blick in Villach nach unten – Kapitän Sam Herr zeigte nicht nur wegen zwei Treffern, dass er das Herz am richtigen Fleck hat.

Innsbruck – Nach der denkbar unglücklichen 4:5-Penalty-Niederlage mit zwei aberkannten Treffern in Linz mussten die Haie am Sonntag in Villach gewinnen. Dafür kam aber insbesondere im ersten Drittel und bei einem 0:2-Rückstand zu wenig. Als man im zweiten Abschnitt nach dem herrlichen Anschlusstreffer von Kapitän Sam Herr drauf und dran war, ins Match zurückzukehren, fing man sich zwei unnötige Strafen und das 1:3 in Unterzahl ein.