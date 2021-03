Drei Fehler kosteten Gandler Spitzenplatz bei der Junioren-WM

Obertilliach – Drei Fehler im 12,5 Kilometer langen Einzel-Rennen waren gestern zu viel für Anna Gandler. Die Tiroler Biathletin verpasste in Obertilliach in ihrem ersten Junioren-Rennen bei einer Weltmeisterschaft als Zwölfte die Top Ten. Auf die fehlerfreie Weltmeisterin Camille Bened (FRA) fehlten Gandler am Ende 2:37,3 Minuten – also weniger Zeit, als die Fehler am Schießstand gekostet hatten. Das wiederum sprach für den Loipen-Auftritt der 20-jährigen Jugend-Weltmeisterin, die als Jüngste im Feld Jagd auf die Medaillen gemacht hatte.