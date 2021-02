1.700 antike Münzen im KHM - dank Spenden

Das Kunsthistorische Museum (KHM) konnte mithilfe von Spendengeldern eine Sammlung antiker Münzen ankaufen. „Ein unglaublicher Gewinn für das Münzkabinett und für die numismatische Forschung in unserem Museum“, heißt es dazu in einer Mitteilung des Museums am Sonntag. Die wertvolle Sammlung beinhaltet 1.700 Münzen aus den Reichen der Kushan, Gupta, Sasaniden und Iranischen Hunnen.