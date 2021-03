Gemeinde Kematen setzt auf E-Mobilität

Kematen – Die Gemeinde Kematen hat zusammen mit den Innsbrucker Kommunalbetrieben (IKB) am Sportplatzweg und am Birkenweg mehrere E-Ladestationen errichtet. Mit seinen Gemeindewerken betreibt Kematen drei Wasserkraftwerke und versorgt über das eigene Stromnetz die Haushalte und Gewerbebetriebe mit sauberem Strom. Daher war der Wunsch im Gemeinderat naheliegend, gemeinsam mit einem Partner in die zukunftsweisende Infrastruktur für E-Mobilität zu investieren. Die IKB betreiben die Anlagen und bieten die Plattform für Verrechnung und Bezahlung durch die Kunden.