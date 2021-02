Bernhard Gruber beendet nach Herzproblemen Laufbahn

Am Tag exakt zwei Jahre nach seiner letzten Einzelmedaille bei einem Großereignis hat der Nordische Kombinierer Bernhard Gruber am Sonntag in Oberstdorf sein Karriereende bekanntgegeben. Der 38-Jährige hatte sich vor rund einem Jahr wegen Herzproblemen einem Eingriff unterzogen, nach einem Comeback am 23. Jänner dieses Jahres in Lahti mussten ihm aufgrund einer neuerlichen Herzkranzgefäßverengung erneut zwei Stents eingesetzt werden.