Bozen sichert sich vorzeitig Sieg der Platzierungsrunde

Nach drei Siegen in Folge hat Salzburg in der Platzierungsrunde der ICE-Eishockeyliga am Sonntag wieder eine Niederlage erlitten. Die „Bullen“ mussten sich zuhause Tabellenführer Bozen klar mit 0:4 (0:0,0:3,0:1) geschlagen geben, damit ist den Südtirolern Platz eins vorzeitig sicher. Auch die Vienna Capitals kassierten eine Abfuhr, unterlagen zuhause Schlusslicht Fehervar 1:6 (0:1,0:4,1:1).