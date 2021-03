Aung San Suu Kyi wegen Anstiftung zum Aufruhr beschuldigt

Myanmars entmachtete De-facto-Regierungschefin Aung San Suu Kyi ist am Montag vor Gericht wegen zwei weiterer Vergehen beschuldigt worden. Die Friedensnobelpreisträgerin solle wegen „Anstiftung zum Aufruhr“ und wegen eines Verstoßes gegen ein Telekommunikationsgesetz angeklagt werden, so ihr Anwalt Nay Tu. Die 75-Jährige, die seit ihrer Festnahme beim Militärputsch am 1. Februar nicht öffentlich zu sehen war, war bereits wegen zwei weiterer Vergehen beschuldigt worden.