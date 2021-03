Neue Kunstmesse Spark Art Fair Vienna startet erst Ende Juni

Die Dezember vergangenen Jahres erstmals angekündigte neue Kunstmesse Spark Art Fair Vienna erhält einen neuen Termin: Aufgrund der Corona-Pandemie wird die Präsentation zeitgenössischer und moderner Kunst nicht Anfang Mai, sondern von 24. bis 27. Juni in der Marx Halle stattfinden, hieß es am Montag in einer Aussendung. Und das Kunstgeschehen in Wien erhält weiter Zuwachs, startet die Parallel Vienna doch mit Editions eine neue Schiene.