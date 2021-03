Protestanten in Hongkong fordern Freispruch von Aktivisten

Vor Beginn eines Prozesses gegen Aktivisten der Demokratie-Bewegung in Hongkong haben am Montag mehr als 1.000 Menschen protestiert. Bei der bisher größten Demonstration in der chinesischen Sonderverwaltungszone in diesem Jahr forderten sie einen Freispruch der Angeklagten und die Achtung der Meinungsfreiheit. Vor dem Gerichtseingang bildete sich eine mehrere hundert Meter lange Schlange. Auch ausländische Diplomaten wollten dem Prozess beiwohnen.

Vor dem Gericht müssen sich 39 Männer und acht Frauen im Alter von 23 bis 64 Jahren wegen des Vorwurfs der Verschwörung zum Umsturz verantworten. Ihnen wird vorgeworfen, im Juli 2020 eine inoffizielle Vorwahl organisiert zu haben, um Kandidaten für eine Parlamentswahl zu küren. Unter den Angeklagten sind der ehemalige Juraprofessor Benny Tai sowie die Bürgerrechtler Joshua Wong, Lester Shum und Owen Chow.

US-Außenminister Antony Blinken forderte eine sofortige Freilassung der Angeklagten. „Politische Teilhabe und Meinungsfreiheit sollten keine Straftaten sein“, twitterte er. „Die USA stehen an der Seite der Bürger von Hongkong.“ Der britische Außenminister Dominic Raab kritisierte den Prozess als „weiteren zutiefst beunruhigenden Schritt“.

„Das ist die lächerlichste Verhaftung in der Geschichte Hongkongs“, sagte einer der Demonstranten, Herbert Chow, vor dem Gerichtsgebäude. „Aber ich habe Vertrauen in unsere Justiz, dass es die Gerechtigkeit wiederherstellt.“ Es sei „die letzte Verteidigungslinie“ gegen Chinas Vorgehen in Hongkong. „Unser Freund ist unter den Angeklagten“, sagte eine junge Frau. „Ich möchte ihm sagen, dass wir bereit sind, uns für unsere Stadt zu opfern.“ Einige Demonstranten hielten Transparente hoch mit dem Slogan „Lasst alle politischen Gefangenen sofort frei.“