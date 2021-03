AstraZeneca-Impfstoff weiter nicht für Senioren über 65

Das Vakzin des britisch-schwedischen Pharmakonzerns AstraZeneca wird in Österreich im Kampf gegen das Coronavirus vorerst weiter nur an unter 65-Jährige verimpft. Das hat das Gesundheitsministerium am Montag bekannt gegeben, wobei dem eine Empfehlung des Nationalen Impfgremiums vorangegangen war, das vorliegende Daten über die Wirksamkeit des Impfstoffs reevaluiert hatte.