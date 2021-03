Ausbildungsteilnehmer verletzt: Soldat bekennt sich teilschuldig

Lienz – Ein Unteroffizier aus Osttirol, der eine sechsköpfige Gruppe von Kadersoldaten auf eine Ausbildungs-Skitour geführt hatte, musste sich gestern vor dem Bezirksgericht Lienz verantworten. Der Grund: Die Gruppe war in eine Schlechtwetterfront geraten, mit Windgeschwindigkeiten, die das aufrechte Stehen kaum noch möglich machten. Die Kadersoldaten erlitten Erfrierungen an den Fingern, Handgelenken und im Gesicht. Einige wurden so schwer verletzt, dass sie bleibende Schäden haben.