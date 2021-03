Mutter wegen Dreifachmordes an Kindern in Wien vor Gericht

Eine 31-jährige Frau hat am Montag in ihrem Prozess wegen Dreifachmordes vor einem Wiener Schwurgericht zugegeben, ihre drei Kinder getötet zu haben. „Ich wollte mit den Kindern in den Himmel gehen“, sagte die gebürtige Nepalesin. Ihr wird vorgeworfen, am 17. Oktober 2020 in ihrer Wohnung in der Donaustadt ihre Töchter im Alter von drei und neun Jahren sowie ihren knapp acht Monate alten Sohn im Schlaf mit einem Kopfkissen erstickt zu haben.