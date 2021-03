Österreich erhält „Unbefriedigend“ im Kampf gegen Korruption

Straßburg, Wien – Die Bilanz in Zahlen liest sich schlecht für die Anstrengungen zur Bekämpfung der Korruption in Österreich: Die zuständige Expertengruppe des Europarats hat vor mehr als vier Jahren 19 Empfehlungen für Verbesserungen in den Bereichen Gesetzgebung und Justiz veröffentlicht. Im Herbst 2020 folgte die Bewertung, ob und wie diese Empfehlungen umgesetzt wurden. Das Ergebnis: Neun wurden gar nicht umgesetzt, acht zumindest zum Teil und nur zwei vollständig. Die Beurteilung: „allgemein unbefriedigend“.