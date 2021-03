Karl und Ulbing bei Snowboard-WM in Parallel-RTL-Quali out

Mit Benjamin Karl (26.) und Daniela Ulbing (24.) haben sich zwei Österreicher bei der Snowboard-Parallel-WM am Montag in Rogla schon in der Qualifikation verabschieden müssen. Beide schafften es nicht in die Top 16, die ab 14.00 Uhr im Parallel-Riesentorlauf um die Medaillen fahren. Claudia Riegler, Sabine Schöfmann und Julia Dujmovits (7. bis 9.) bzw. Lukas Mathies (6.), Alexander Payer (13.) und Andreas Prommegger (15.) sind mit von der Partie.