Tschechiens Polizei überwacht Einhaltung der Coronamaßnahmen

Das extrem von der Coronapandemie betroffene Tschechien hat die Bewegungsfreiheit seiner Bürger für mindestens drei Wochen massiv eingeschränkt. Die Menschen dürfen ihren Bezirk nur noch in Ausnahmefällen verlassen. Am Montag früh begann die Polizei mit scharfen Kontrollen auf Straßen und in Zügen. „Wir werden überall sein, selbst auf den kleinsten Kreisstraßen“, sagte ein Polizeisprecher. Mehr als 25.000 Polizisten und bis zu 5.000 Soldaten beteiligen sich an den Kontrollen.