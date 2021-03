Siegerprojekt Vilsalpsee aus 33 Einreichungen gekürt

Tannheim – Die Lage des Gasthofes Vilsalpsee im Naturschutzgebiet am gleichnamigen See ist so einmalig, dass sich gleich 52 Architekten zu einem offenen Wettbewerb für eine Neugestaltung des Gebäudes gemeldet hatten und schließlich 33 trotz – dann bekannt – enormer Konkurrenzsituation Projekt­e einreichten. An so einem besonderen Ort würde jeder gern eine Visitenkarte hinterlassen.