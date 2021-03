Platter kritisiert Ungleichbehandlung bei Einreise nach Deutschland

Plus

Wegen der südafrikanischen Corona­virus-Variante müssen sich Tiroler vor der Einreise in ein anderes Bundesland negativ testen lassen. Diese Regelung endet am 3. März, eine Verlängerung wird diskutiert. Wegen des hohen Infektionsgeschehens im Kärntner Bezirk Hermagor und im Salzburger Pongau dürfte dort ebenfalls eine regionale Ausreise-Testpflicht verhängt werden. An der Grenze zu Frankreich gibt es unterdessen keine deutschen Kontrollen.