Gerda Ridler wird neue Direktorin der Landesgalerie NÖ

Gerda Ridler ist am Montag als neue künstlerische Direktorin der Landesgalerie NÖ in Krems vorgestellt worden. Die Kunsthistorikerin wird ab 1. Jänner 2022 die Position übernehmen, die aktuell von Christian Bauer bekleidet wird, hieß es in einer Aussendung. Der Vertrag ist auf fünf Jahre befristet. Für die Stelle waren 25 Bewerbungen eingegangen.