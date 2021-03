„Little Oblivions“ von Julien Baker: Schmerztherapie in ihrer schönsten Form

Aber stopp! Dieser klagende Grundton, diese bodenlose Traurigkeit, diese Melancholie, diese hingerotzten Zweizeiler wie: „Spar dir dein Mitgefühl, ich kann es nicht ertragen!“ Was soll das, Julie­n Baker? Wo doch Ihre Musik dermaßen elektrisierend wirkt, dass man Ihr neues Album „Little Oblivions“ gar nicht mehr abschalten mag.

Man merkt es hoffentlich: Hier ist ein Rezensent darum bemüht, seine Begeisterung in Worte zu fassen. Er hat eine Entdeckung gemacht.

Auf unserer Seite des Atlantiks ist Julien Baker nämlich noch nicht der große Name. Drüben, in den USA, der Heimat der Musikerin aus dem Bundesstaat Tennessee, gilt sie schon als neue Stimme des Indie-Rock oder welcher Schublade auch immer. Richtig einordnen lässt sich Baker nicht. Zu viel wird da geboten. Sogar die stets auf kritische Distanz bedachte New York Times holt zu einer Lobrede aus: „Wie schön, dass wir dabei zuhören dürfen, wie sich diese Künstlerin weiterentwickelt“, schreibt das hoch angesehene Blatt.