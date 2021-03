EU-Kommission: Entwurf für digitalen Impfpass noch im März

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen will noch in diesem Monat einen Gesetzentwurf für einen „digitalen grünen Pass“ für Corona-Geimpfte vorlegen. Damit werde klar, wie der europäische Impfnachweis konkret aussehen solle, sagte von der Leyen am Montag in einer Rede vor konservativen deutschen Abgeordneten im Europaparlament. Erfreut über die Ankündigung zeigte sich am Montag Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP).