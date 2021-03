Drei Jahre Haft für Frankreichs Ex-Präsident Sarkozy

Frankreichs Ex-Präsident Nicolas Sarkozy ist wegen Bestechung und unerlaubter Einflussnahme zu einer Haftstrafe von drei Jahren verurteilt worden. Davon setzte ein Strafgericht am Montag in Paris zwei Jahre zur Bewährung aus. Der 66-Jährige muss aber nicht ins Gefängnis, da er die Strafe zu Hause unter elektronischer Überwachung verbüßen kann. Das Urteil gilt als beispiellos: Bisher wurde in der 1958 gegründeten „Fünften Republik“ kein früherer Staatschef so hart bestraft.