EU-Kommission sieht Pläne für Bundesstaatsanwalt positiv

Die EU-Kommission hat sich anlässlich der Justiz-Debatte zu Österreich geäußert. „Wie in unserem Rechtsstaatlichkeitsbericht erwähnt, gibt es einige Bedenken hinsichtlich des bestehenden Systems“, teilte ein Sprecher der EU-Behörde mit Blick auf die Staatsanwaltschaft am Montag auf APA-Anfrage mit. Pläne zur Bundesstaatsanwaltschaft nehme man „wohlwollend zur Kenntnis und werde die Entwicklungen bei den Vorbereitungen für den kommenden Bericht verfolgen“.

„Ganz allgemein“, heißt es in der Mitteilung weiter, „beobachten wir die Situation in allen Mitgliedstaaten im Rahmen des Rechtsstaatsmechanismus“. Der nächste Bericht dazu sei in Arbeit.