Bürgermeister-Stichwahl in 28 Kärntner Gemeinden

Am Montagnachmittag ist nach den Kommunalwahlen in Kärnten vom Sonntag das endgültige Wahlergebnis aus der Stadt Villach bekanntgegeben worden. Bürgermeister Günther Albel (SPÖ) gewann die Bürgermeisterwahl mit 60,3 Prozent, seine Partei eroberte auch die absolute Mehrheit im Gemeinderat zurück. Das Klagenfurter Endergebnis mit Wahlkarten wird für den Abend erwartet.

Albel schaffte die Wiederwahl in Villach souverän. FPÖ-Kandidat Erwin Baumann belegte mit 15,2 Prozent den zweiten Platz vor Katharina Spanring (ÖVP), die 12,8 Prozent erzielte. Die restlichen Kandidaten landeten unter „ferner liefen“. Im Gemeinderat hat die SPÖ nun 51,4 Prozent, die FPÖ ist mit 15,1 Prozent zweitstärkste Kraft. Die ÖVP verlor stark und erreichte nur noch 13,5 Prozent, knapp vor der Öko-Liste „Verantwortung Erde“, die 11,5 Prozent schaffte und der ÖVP damit einen Stadtratssitz abnahm. Die Grünen kamen auf 5,0 Prozent.

In zwei Wochen gibt es in 28 der 132 Kärntner Gemeinden eine Stichwahl um das Bürgermeisteramt. Darunter sind die drei Städte Klagenfurt, Spittal an der Drau und Hermagor. Das war bereits klar, obwohl in Klagenfurt das endgültige Ergebnis erst am Montagabend erwartet wurde. Dort mussten noch die - wegen der Corona-Pandemie in Rekordanzahl eingelangten - Briefwahlstimmen ausgezählt werden.

In Wolfsberg, wo das Ergebnis ebenfalls erst am Montag veröffentlicht wurde, feierte SPÖ-Stadtchef Hannes Primus mit 65,5 Prozent einen deutlichen Erfolg, sein ÖVP-Konkurrent Josef Steinkellner erreichte 15,1 Prozent, FPÖ-Kandidatin Isabella Theuermann kam auf 12,9 Prozent. Und auch im Gemeinderat herrschen klare Fronten, die SPÖ baute ihre absolute Mehrheit auf 58,5 Prozent aus, die ÖVP legte ebenfalls zu und erzielte 18,4 Prozent. Die FPÖ verlor leicht auf 14,4 Prozent, die Grünen schafften ein leichtes Plus auf 6,7 Prozent.

