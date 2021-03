Schock bei Barca nach Razzia mit vier Festnahmen

Im Stadion des spanischen Fußball-Topclubs FC Barcelona hat die Polizei Büroräume durchsucht und Funktionäre abgeführt. Im Camp Nou und auch in Privatwohnungen seien am Montag insgesamt vier Personen festgenommen worden, erklärte die katalanische Polizei spätabends nach Ende der Aktion. Der Club von Superstar Lionel Messi teilte mit, die Aktion stehe in Zusammenhang mit den Ermittlungen zu mutmaßlich illegalen Aktivitäten des Clubs in sozialen Netzwerken, genannt „Barcagate“.

Die Namen der Festgenommenen wurden von der Polizei nicht enthüllt. Nach Medienberichten handelt es sich aber um zwei aktuelle und zwei ehemalige ranghohe Funktionäre des Clubs. Die vier Männer seien auf eine Polizeiwache in der Nähe des Stadions gebracht worden. Drei von ihnen hätten zunächst von ihrem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch gemacht, berichteten die katalanische Zeitung „Sport“ und andere Medien unter Berufung auf die Behörden. Am Mittwoch wollten sie Untersuchungsrichterin Alejandra Gil Rede und Antwort stehen. Die Durchsuchungen hatten am Montag nach Medienberichten schon in den frühen Morgenstunden begonnen und gingen erst nach 16 Uhr zu Ende. Der FC Barcelona habe dabei mit der Polizei in allem kooperiert, teilten sowohl die Behörden als auch der Club mit.

In der „Barcagate“-Affäre werden Clubfunktionäre beschuldigt, eine Verleumdungskampagne gegen Spieler und andere Personen initiiert zu haben, die sich kritisch über die damalige Vereinsführung um Präsident Josep Maria Bartomeu geäußert hatten. Zu den Opfern von „Barcagate“ sollen unter anderem Messi und Mannschaftskapitän Gerard Pique, aber auch Messis Ehefrau Antonella Rocuzzo gehören. Der Skandal wurde im Februar 2020 vom Radiosender Cadena Ser enthüllt. Bei den Ermittlungen der Justiz werden unter anderem die Vorwürfe der „Korruption“ und der „unlauteren Verwaltung“ erhoben.

Bartomeu war Ende Oktober zurückgetreten, nachdem er den abwanderungswilligen Messi daran gehindert hatte, den Club ein knappes Jahr vor Ablauf seines Vertrages zu verlassen. Der neue Präsident wird am Sonntag gewählt. Die Abstimmung sollte am 24. Jänner stattfinden, wurde aber wegen der Pandemie verschoben.

jobs.tt.com: Suchen und gefunden werden Laden Sie Ihren Lebenslauf auf jobs.tt.com hoch und werden Sie von Top-Arbeitgebern aus Tirol gefunden. Jetzt hochladen

Der frühere Clubchef Joan Laporta, der mit guten Chancen antritt, bezeichnete die Nachricht von der Polizeiaktion im Camp Nou als „schockierend“. Es gelte aber zunächst für alle die Unschuldsvermutung.