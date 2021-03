Antrittsbesuch von Schweizer Präsident Parmelin in Wien

Der für das Jahr 2021 gewählte Schweizer Bundespräsident Guy Parmelin besucht am Dienstag Wien. Es handelt sich um die erste Auslandsreise des Schweizer Bundespräsidenten. Bundespräsident Alexander Van der Bellen wird Parmelin am Vormittag empfangen. Begleitet wird Parmelin von Staatssekretärin Livia Leu, die als Chef-Unterhändlerin der Schweiz für das Europa-Dossier in Brüssel zuständig ist, wie die Schweizer Nachrichtenagentur sda berichtete.

Die Schweiz hat eine 7-Tage-Inzidenz von 82,7, während in Österreich die Zahl der Neuansteckungen mit dem Coronavirus pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen auf den Inzidenzwert 159 kletterte. In der Schweiz haben am Montag Geschäfte und Freizeiteinrichtungen wie Museen, Zoos und einige Sportanlagen nach sechswöchiger Schließung wieder geöffnet.