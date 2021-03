Double-Double von Pöltl bei Spurs-Niederlage

Jakob Pöltl hat am Montag (Ortszeit) beim 113:124 n.V. der San Antonio Spurs gegen die Brooklyn Nets sein 13. Double-Double in der National Basketball Association (NBA) verzeichnet. Zudem übertraf der Center aus Wien die Marke von 1.000 Rebounds im Dress der Texaner. Nicht zu stoppen war auf der Gegenseite James Harden, der dreifach zweistellig anschrieb. Die Nets gewannen erstmals seit 22. Jänner 2002 in „Alamo City“.

Die Spurs hatten sich mit einem 10:0-Run in den letzten zwei Minuten der regulären Spielzeit in die Overtime gerettet. In der Verlängerung (5:16) habe sein Team dann „nicht mehr nachlegen“ können, bedauerte Pöltl. Die Texaner wurden von DeMar DeRozan mit 22 Punkten und elf Assists angeführt. Bereits am (heutigen) Dienstag empfangen sie die New York Knicks.