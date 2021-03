„Schwimmende Spiegeleier“ im Wiener Haus des Meeres

Die Gastronomie muss auch im Wiener Haus des Meeres noch geschlossen halten, dafür hat der Aqua-Zoo jetzt „schwimmende Spiegeleier“ im Angebot: Ins Quallenaquarium sind Spiegeleiquallen eingezogen, die sonst sehr selten in Aquarien zu sehen sind. Die im Mittelmeer beheimateten Tiere verdanken ihren Namen einem dottergelben Fleck in der Mitte ihres weißlichen Schirms, berichteten Meerestiere-Kurator Daniel Abed-Navandi und Direktor Michael Mitic am Dienstag.