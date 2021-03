Sieben ÖSV-Snowboarder im WM-Parallelslalom-Finale dabei

Alle vier ÖSV-Damen und drei Herren haben es bei den Parallel-Weltmeisterschaften der Snowboarder in Rogla (Slowenien) in das Finale der Top 16 geschafft (14.45 Uhr/live ORF 1). Die Besten waren Riesentorlauf-Bronzemedaillengewinnerin Julia Dujmovits als Achte und Andreas Prommegger als Dritter. Die Bestzeiten stellten PGS-Vizeweltmeisterin Sofia Nadyrschina sowie der am Montag Drittplatzierte Andrej Sobolew jeweils von der Russischen Ski Föderation auf.