Pariser Haus von Serge Gainsbourg soll Museum werden

Lange habe sie die früheren Privaträume ihrer Familie „wie einen Schatz“ gehütet, sagte Charlotte Gainsbourg, die als Sängerin und Schauspielerin Karriere gemacht hat. Aber der Ort gehöre einfach zum Pariser Kulturerbe. In dem kleinen Haus mit niedriger Decke in der Rue de Verneuil 5 auf dem linken Seine-Ufer könne man viel über die Persönlichkeit ihres Vaters entdecken. Serge Gainsbourg hatte dort von 1967 bis zu seinem Tod am 2. März 1991 gelebt. Er starb im Alter von 62 Jahren an einem Herzinfarkt.